Выпишите словосочетания с выделенными словами.Если он не овладел родной о речью,не почувствовал ее красоты.Тем больше подготовлен к овладению языками других народ. не почувствовал ее красоты
Русский язык
Выпишите словосочетания с выделенными словами.Если он не овладел родной о речью,не почувствовал ее красоты.Тем больше подготовлен к овладению языками других народ. не почувствовал ее красоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овладел родной речью, не почувствовал её красоты, подготовлен к овладению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите углы B и D трапеции abcd с основаниями AD и BC если известно что угол A = 42° и угол C = 110 °
Русский язык
Составте и запишите словосочетания "Причастие+сущ.". Образец:- тот,кто приближаетс?? - приближающийся . 1.-Тот,кто соревнуется;тренеруется;упражняе...