Выпишите словосочетания с выделенными словами.Если он не овладел родной о речью,не почувствовал ее красоты.Тем больше подготовлен к овладению языками других народ. не почувствовал ее красоты

Русский язык

Выпишите словосочетания с выделенными словами.Если он не овладел родной о речью,не почувствовал ее красоты.Тем больше подготовлен к овладению языками других народ. не почувствовал ее красоты

Автор: Гость