Сыпучая часть кирпича и стекла это-песок
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Сыпучая часть кирпича и стекла это-песок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,в основном кирпичи делают из песка
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