Заполните таблицу: Собственная скорость-Скорость течения-Скорость по течению-Скорость против течения ...2 км/ч-17 км/ч-... ...3 км/ч-...-16 км/ч 30 км/ч-...-34 км/ч-... Срочно
Математика
Заполните таблицу: Собственная скорость-Скорость течения-Скорость по течению-Скорость против течения ...2 км/ч-17 км/ч-... ...3 км/ч-...-16 км/ч 30 км/ч-...-34 км/ч-... Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подумай хорошо это так лехко надо перевисти и умножит
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