Заранее спасибо ) 4 задание
Английский язык
Заранее спасибо ) 4 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во все предложения вставляются глаголы из скобок в неизменном виде с частицей to, кроме предложения 7. там вставляется только глагол look, без частицы to.
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