Засчёт чего мембрана может обеспечивать свои функции и почему

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Основными функциями являются: Барьерная. Защитная пленка обеспечивает активный, пассивный, избирательный, регулируемый обмен соединений с внешней средой. За счет избирательной проницаемости осуществляется отделение клетки и ее компартментов и снабжение их нужными веществами. Транспортная. Сквозь пленку осуществляется переход соединений от клетки к клетке. Вспомогательные задачи: Матричная. Эта функция обеспечивает определенную ориентацию и взаиморасположение белков мембраны, а также оптимальное их взаимодействие. Механическая. За счет нее обеспечивается автономность клетки, внутренних структур. Также осуществляется соединение элемента с прочими аналогичными. Энергетическая. На фоне фотосинтеза в хлоропластах и при осуществлении клеточного дыхания в мембранах активны системы энергетического переноса. Рецепторная. Ряд белков, которые присутствуют в мембране, обеспечивает восприятие различных сигналов. Особые функции: Ферментативная. Зачастую белки, которые содержит цитоплазматическая мембрана, выступают в качестве ферментов. Генерацию и проведение биопотенциалов. Маркировку. Цитоплазматическая мембрана включает в свой состав особые антигены. Они действуют как маркеры-"ярлыки". Благодаря им осуществляется распознание клеток. Маркеры представляют собой гликопротеины – белки, содержащие разветвленные олигосахаридные боковые цепи. Они выступают в качестве «антенн».