Заведи числа именами числительными и запишите их с подходящими по смыслу именами существительными
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Заведи числа именами числительными и запишите их с подходящими по смыслу именами существительными
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Пять людей,семь пауков, шесть рисунков,восемь плакатов
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