Завершите уравнения реакций,укажите условия их протекания,определите тип реакци??: 1).Н(индекс2)+S= 2).H(индекс2)+N(индекс2)= 3).FeO+H(индекс2)=.
Химия
Завершите уравнения реакций,укажите условия их протекания,определите тип реакци??: 1).Н(индекс2)+S= 2).H(индекс2)+N(индекс2)= 3).FeO+H(индекс2)=.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2+S=H2S(при нагревании)-реакция соединения 3H2+N2=2NH3(при нагревании, давлении и катализатор Fe)-реакция соединения FeO+H2=Fe+H2О (при нагревании)-реакция замещения
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