Зависит ли количество энергии в организме от температуры окружающий среды ??? Плиз помогите 6 класс

Биология
Зависит ли количество энергии в организме от температуры окружающий среды ??? Плиз помогите 6 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да энергия связан со средой. Потому что чем холоднее тем организм больше тратит энергии на согревания тем самым истощая себя. И наоборот.
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