1. Объясните, почему к концу 20-х гг. потерпел поражение НЭП
История
1. Объясните, почему к концу 20-х гг. потерпел поражение НЭП
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А по тому, что "кустарь с мотором" никогда не сделает продукта дешевле, нежели на крупном предприятии с технологичным производством. А вот выиграл от этого не "слой населения" а Власть. Ибо работяг на госпредприятиях ( а других попросту не осталось) "выигравшими" назвать как-то язык не поворачивается.
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