1. Объясните, почему к концу 20-х гг. потерпел поражение НЭП

Гость: Гость:

А по тому, что "кустарь с мотором" никогда не сделает продукта дешевле, нежели на крупном предприятии с технологичным производством. А вот выиграл от этого не "слой населения" а Власть. Ибо работяг на госпредприятиях ( а других попросту не осталось) "выигравшими" назвать как-то язык не поворачивается.