Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых равна 21 градус. Найти остальные углы

Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых равна 21 градус. Найти остальные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, пересеклись прямые AB и CD в точке O (это писать не нужно, просто обозначить на рисунке)Дано: ∠AOD = 21°.Найти: ∠AOC, ∠COB, ∠DOB.Решение:∠COB = ∠AOD = 21° как вертикальные.∠AOC = 180° - ∠AOD = 180° - 21° = 159° как смежные.∠DOB = ∠AOC = 159° как вертикальные.Ответ: ∠AOC = ∠DOB = 159°, ∠COB = 21°.

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