Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых равна 21 градус. Найти остальные углы
Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых равна 21 градус. Найти остальные углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, пересеклись прямые AB и CD в точке O (это писать не нужно, просто обозначить на рисунке)Дано: ∠AOD = 21°.Найти: ∠AOC, ∠COB, ∠DOB.Решение:∠COB = ∠AOD = 21° как вертикальные.∠AOC = 180° - ∠AOD = 180° - 21° = 159° как смежные.∠DOB = ∠AOC = 159° как вертикальные.Ответ: ∠AOC = ∠DOB = 159°, ∠COB = 21°.
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