Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых равна 21 градус. Найти остальные углы

Гость: Гость:

Допустим, пересеклись прямые AB и CD в точке O (это писать не нужно, просто обозначить на рисунке)Дано: ∠AOD = 21°.Найти: ∠AOC, ∠COB, ∠DOB.Решение:∠COB = ∠AOD = 21° как вертикальные.∠AOC = 180° - ∠AOD = 180° - 21° = 159° как смежные.∠DOB = ∠AOC = 159° как вертикальные.Ответ: ∠AOC = ∠DOB = 159°, ∠COB = 21°.