Не большое сочинение на тему : руслан и людмила . Помоги те пожалуйста умоляю и нап??шите как можно быстрее . Заранее спасибо !

Гость: Гость:

На уроке литературы мы изучали поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Это интересное произведение о смелом витязе Руслане и его любимой Людмиле. В начале произведения злой колдун Черномор похитил прямо со свадьбы Людмилу. Отец Людмилы Князь Владимир приказал всем желающим найти дочь и пообещал спасителю полцарства. И только Руслан поехал искать свою невесту потому что очень ее любил. В поэме много сказочных героев: Черномор, колдунья Наина, волшебник Финн, говорящая голова. И начинается поэма любимыми словами: «У Лукоморья дуб зеленый; Злата цепь на дубе том…» Таким началом поэт хотел показать, что поэма «Руслан и Людмила» – это сказка, в которой есть частицы народных былин. В ней рассказывается о приключениях Руслана, который ищет любимую невесту. У него есть враги и есть друзья. Враги разными методами пытаются ему помешать спасти от Черномора Людмилу. Во время своего длинного путешествия главный герой увидел много интересного и странного. Встретил мудреца Финна, который помог ему ожить после смерти. Так же он подсказал как найти невесту, а потом и разбудить ее. Ведьма Наина в сговоре с Черномором и его соперниками Рогдайя, Фарлафа, Ратмира пытается погубить богатыря Руслана. Черномор, который похитил невесту Руслана, лишился своей волшебной бороды после боя с Русланом недалеко от Киева. А самого Руслана убивает Фарлаф, но волшебство Финна помогает ожить главному герою. Руслан ответственный и смелый витязь. Ни смотря ни на что он вернулся в родной Киев с победой над печенегами. Князь Владимир оценил поступок Руслана и дал возможность ему жениться на Людмиле. Каждый из героев получил свое. Были наказаны отрицательные герои поэмы, и вознаграждены положительные. Мне очень понравилась поэма «Руслан и Людмила» и я с радостью посмотрю фильм, сняты по этой сказке