Помогите пожалуйста мне написать доклад, на тему полезные ископаемые добываемые ?? Уральске
Окружающий мир
Помогите пожалуйста мне написать доклад, на тему полезные ископаемые добываемые ?? Уральске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полезные ископаемые Урала-это действительно сокровища всей нашей страны,ведь из 105 элементов Менделеева около 50 добываются именно на Урале. Например: Золото и нефть,горный хрусталь
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