Надо сделать одно предложение с местоположением ,второе с прилагательным ,третье с причастием, 4-ое с наречием ,5 с междометием,6 с словосочетанием ,7 с глаголом ,8 с существительным словом

Гость: Гость:

Мы встретились около магазина. Мы купили красивый бантик. Этот пример был решающий для него. Вчера я получил хорошую отметку. Ох,сколько с тобой хлопот,Иванушка. Красный леденец блестел на свету. Я хотел есть. Радуга была очень красивой.