Надо сделать одно предложение с местоположением ,второе с прилагательным ,третье с причастием, 4-ое с наречием ,5 с междометием,6 с словосочетанием ,7 с глаголом ,8 с существительным словом
Русский язык
Надо сделать одно предложение с местоположением ,второе с прилагательным ,третье с причастием, 4-ое с наречием ,5 с междометием,6 с словосочетанием ,7 с глаголом ,8 с существительным словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы встретились около магазина. Мы купили красивый бантик. Этот пример был решающий для него. Вчера я получил хорошую отметку. Ох,сколько с тобой хлопот,Иванушка. Красный леденец блестел на свету. Я хотел есть. Радуга была очень красивой.
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