Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...
Физика
Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=х0+vt-равномерное движение х=х0+v0t+at2/2-равноускоренное х-координата тела a-ускорение(м/с2) х0-начальная координата v0-начальная скорость v-скорость тела(м/с) t-время движения(с)
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