Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...

Физика

Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...

Автор: Гость