Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...

Физика
Запишите формулы нахождения скорости для равномерного и не равномерного движени??. Расшифровать буквы стоящие в формуле...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=х0+vt-равномерное движение     х=х0+v0t+at2/2-равноускоренное х-координата тела                              a-ускорение(м/с2) х0-начальная координата                  v0-начальная скорость v-скорость тела(м/с) t-время движения(с)
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