Поясните, почему вам понравился последний эпизод романа Ромео и Джульета?

Гость: Гость:

Это, по моему мнению, вообще бесценная литература. Она всегда будет жива, т. к. это классика, написаная так много лет назад стихотворная форма позволяет бегло усвоить материал. Такая любовь, что перечитываешь периодически! После этой книги я стала понимать романтику... По-моему она безумно красивая.. . Хотя, мне кажется эта драма в первую очередь социальная, а уже потом - личная. Поражалась тупости, упертости и замкнутости на ложных ценностях родителей - старших в клане. На мой взгляд Шекспир прямо-таки кричит: "Ну может быть вы хоть у гроба ваших детей опомнитесь?!? " Может быть, и опомнятся. Но, скорее всего, ненадолго. Эти опомнятся, но ведь не одни они живут по подобным "законам"... Книга имеет мощный социальный и гуманистический посыл. Еще понравилось тем, что заставляет задуматься о том, что жизнь одна, и не стоит ее растрачивать на вражду, злобу и ненависть, иначе не заметите, как совершите ошибку, ценою в жизнь… Эта книга-эталон произведения о несчастной любви, романтическая история, задевшую сердца многих. История трогательная и написана гениально, хотя что касается любви, то ее тоже хотелось больше и акцент, по моему мнению, действительно не столько на любви, сколько на противостоянии двух семей.... Хотя, конечно, произведение пронизано мыслью о трагедийной природе любви.