Сколько стоят 3 целых 3/5 кг бананов, если цена 1 кг бананов составляет 27 1/2рубля
Математика
Сколько стоят 3 целых 3/5 кг бананов, если цена 1 кг бананов составляет 27 1/2рубля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/5= 3,6 27,5х3,6= 89(р) Удачи тебе в математике!
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