Вычислите рациональном способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7

Математика
Вычислите рациональном способом: 19*42-42*16+16*40-40*13+13*38-38*10+10*36-36*7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала поставь скобки где умножение ,потом умножь числа ,затем вычти и сложи
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