Расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа. Найдитескорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.
Математика
Расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа. Найдитескорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения возьмем за Х 24:2-Х=24:3 12-Х=8 Х=4 Ответ скорость течения равна 4 кмч
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