Расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа. Найдитескорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.

Математика

Расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа. Найдитескорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.

Автор: Гость