Речення з омонімом мати
Українська мова
Речення з омонімом мати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мати зварила смачний борщ 2 мати та тато мене люблять 3 я любю як готує моя мати 4 мати хоче щоб я була(був)здоровий(а) 5 мати колихала дитя біля хати
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