Напишите объединения Италии и Германии

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Объединения Италии и Германии имели свои общие черты: Объединение Италии произошло в 1859-1870 гг а в Германии-1871. Идеологическими предпосылками Рисорджименто были весьма разнообразными: -просвещенческие -либеральные -националистические -республиканские -социалистические -церковные идеи. Предпосылки объединения Германии мы видим в репликах Отто фон Бисмарка: «Границы Пруссии в соответствии с Венскими соглашениями не благоприятствуют нормальной жизни государства; не речами и высочайшими постановлениями решаются важные вопросы современности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 годов, — а железом и кровью» Как и в Италии, так и в Германии было несколько войн: В Италии войнами за независимость были: 1)австро-итальянская (1848-49) 2) австро-итало-французская война (1859) Процесс объединения Италии и Германии был результатом краха "венской системы. " Поскольку правящие круги Сардинского королевства и Пруссии мыслили эту акцию как исключительно объединение «сверху» , они нуждались в поддержке одной или нескольких великих держав. Как в Италии, так и в Германии было несколько течений за объединение. В Италии: 1)федерально-папское течение 2)демократическое республиканское 3)либеральное течение. Также были два плана в объединение Германии: 1)габсбургский план 2)прусский план В свою очередь и в Германии было несколько войн: 1)датско-прусская война (1864) 2)австро-прусская (1866) 3)франко-прусская (1870-71) «Венская система» была окончательно похоронена в Германии и Италии. Но процессы объединения Германии (южногерманские княжества) и Италии (римский вопрос) оказались к концу 60-х годов еще незавершенными. И в римском, и в южногерманском вопросах главным противником Италии и Пруссии выступала Франция. Франко-прусский антагонизм и напряженные итало-французские отношения становятся главным фактором международных отношений второй половины 60-х годов XIX в. Попытки Наполеона III помешать окончательному объединению Италии и Германии успеха не имели. Ни одна из крупных держав не поддержала Наполеона. Главным общим критерием была сама идея объединения и в Германии и в Италии. Источник: Своя голова+ интернет. Да и совет. . легче самой бы писалось. Больше запоминается.