Напишите объединения Италии и Германии

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Напишите объединения Италии и Германии
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Гость:
Объединения Италии и Германии имели свои общие черты:  Объединение Италии произошло в 1859-1870 гг а в Германии-1871. Идеологическими предпосылками Рисорджименто были весьма разнообразными:  -просвещенческие  -либеральные  -националистические  -республиканские  -социалистические  -церковные идеи.  Предпосылки объединения Германии мы видим в репликах Отто фон Бисмарка:  «Границы Пруссии в соответствии с Венскими соглашениями не благоприятствуют нормальной жизни государства; не речами и высочайшими постановлениями решаются важные вопросы современности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 годов, — а железом и кровью»  Как и в Италии, так и в Германии было несколько войн:  В Италии войнами за независимость были:  1)австро-итальянская (1848-49)  2) австро-итало-французская война (1859)  Процесс объединения Италии и Германии был результатом краха "венской системы. "  Поскольку правящие круги Сардинского королевства и Пруссии мыслили эту акцию как исключительно объединение «сверху» , они нуждались в поддержке одной или нескольких великих держав.  Как в Италии, так и в Германии было несколько течений за объединение. В Италии:  1)федерально-папское течение  2)демократическое республиканское  3)либеральное течение.  Также были два плана в объединение Германии:  1)габсбургский план  2)прусский план  В свою очередь и в Германии было несколько войн:  1)датско-прусская война (1864)  2)австро-прусская (1866)  3)франко-прусская (1870-71)  «Венская система» была окончательно похоронена в Германии и Италии. Но процессы объединения Германии (южногерманские княжества) и Италии (римский вопрос) оказались к концу 60-х годов еще незавершенными. И в римском, и в южногерманском вопросах главным противником Италии и Пруссии выступала Франция. Франко-прусский антагонизм и напряженные итало-французские отношения становятся главным фактором международных отношений второй половины 60-х годов XIX в. Попытки Наполеона III помешать окончательному объединению Италии и Германии успеха не имели. Ни одна из крупных держав не поддержала Наполеона. Главным общим критерием была сама идея объединения и в Германии и в Италии. Источник: Своя голова+ интернет. Да и совет. . легче самой бы писалось. Больше запоминается.
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