Завоевание фараонов Тутмоса было совершены около
История
Завоевание фараонов Тутмоса было совершены около
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Тутмос в Древнем Египте эпохи Нового царства: 1) Тутмос I - фараон XVIII династии (1538 - 1525 до н. э.) , муж сестры Аменхотепа I (1559 - 1538 до н. э.). Проводил активную завоевательную политику. При нем войска Египта на Юге завоевали Нубию до 3-го порога Нила. на Севере - достигли реки Евфрат. 2) Тутмос II - фараон (1525 - около 1523 до н. э.) , сын Тутмоса I, соправитель Тутмоса I. Тутмоса III и Хатшепсут. Совершил походы в Нубию и Западную Азию. 3) Тутмос III - фараон (1525 - 1473 до н. э.) , сын Тутмоса II. В период до 1503 фактически был отстранен от власти своей мачехой и соправительницей Хатшепсут. После смерти Хатшепсут (1503) Тутмос III правил до 1491 самостоятельно, потом имел соправителем сына Аменхотепа II. С 1503 Тутмос III вел упорные воины, в результате которых было восстановлено египетское господство в Сирии и Палестине, утраченное при Хатшепсут. Им были одержаны крупные победы при Мегиддо, Кадеше и Кархемише. Самые крупные завоевания совершил около 1500 года до н. э. фараон Тутмос III. Его войско, захватив крепость Мегиддо, продвинулось до самых берегов Евфрата.
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