Зделайте 3; 4; 5; 6 номера нужно сейчас срочноооо! прям сейчас! помогите только все ум??ляююююююю дам много баллов скок захотитеее

Алгебра
Зделайте 3; 4; 5; 6 номера нужно сейчас срочноооо! прям сейчас! помогите только все ум??ляююююююю дам много баллов скок захотитеее
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Автор: Гость
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Гость:
5и6задание обведено верно а 2и 3не знаю честно
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