Зделайте 3; 4; 5; 6 номера нужно сейчас срочноооо! прям сейчас! помогите только все ум??ляююююююю дам много баллов скок захотитеее

Алгебра

Зделайте 3; 4; 5; 6 номера нужно сейчас срочноооо! прям сейчас! помогите только все ум??ляююююююю дам много баллов скок захотитеее

Автор: Гость