3*10^-1+5*10^-3+4*10^-4 напишите подробное решение ответ=0,3054
Алгебра
3*10^-1+5*10^-3+4*10^-4 напишите подробное решение ответ=0,3054
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