Подготовьте устный пересказ "критиков"от лица Петьки.Постарайтесь при пересказе ??ередать характер взаимоотношений внука и деда,оценку Петькой конфликтной сиьуации между дедом и городскими гостями,причину его горьких рыданий в ...
Литература
Подготовьте устный пересказ "критиков"от лица Петьки.Постарайтесь при пересказе ??ередать характер взаимоотношений внука и деда,оценку Петькой конфликтной сиьуации между дедом и городскими гостями,причину его горьких рыданий в финале рассказа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с дедушкой очень любили ходить в кино.В месяц мы тратили на это 5 рублей,но дедушка не отчаивался,главное ведь,приятно..У нас часто возникали маленькие ссоры насчёт увиденного,можно было сказать,что мы с дедом настоящие критики.Однажды к нам из города приехали тётя с мужем.Они сразу же кинулись к телевизору,там шла какая-то комедия.Дедушка её забраковал,выразив недовольство по поводу неестественности одного из актёров,но дедушку никто не послушал.Через некоторое время он вернулся пьяный и разбил валенком телевизор.Тётя вызвала участкового, и он составил протокол , и дедушку забрали в вытрезвитель.Я очень обиделся на них и заплакал .Потом пришла мама и сказала: « Петя ничего не будет с ним ,что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет .Еще стыдно будет» Я заплакал еще громче , ко мне подошла тетя и стала уговаривать меня : «Что ты Петенька ?В отрезвитель ведь его повели –то , в отрезвитель !» И я вспомнил , что это она ,тетя, привела милиционера , и грубо ее оттолкнул от себя , потом залез на печку и долго там плакал , уткнувшись лицом в подушку.
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