Составьте задачу по теме нахождение целого и целого по его части
Математика
Составьте задачу по теме нахождение целого и целого по его части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может так например: Турист прошел до обеда 2/5 всего пути, что составило 10 км. Сколько всего км турист прошел за день? Решение: 10:2*5=25 (км) - весь путь Ответ: 25 км В этой задаче 2/5 - часть целого пути.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение :Чем мне нравится картина Г.Г Нисского " Февраль.Подмосковье."
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . СРОЧНО НУЖНО . ДАМ 40 БАЛОВ И ОТМЕЧУ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ . write a story of between 120-180 words in an appropriate style using ...
Английский язык