Составьте задачу по теме нахождение целого и целого по его части

Гость: Гость:

Может так например: Турист прошел до обеда 2/5 всего пути, что составило 10 км. Сколько всего км турист прошел за день? Решение: 10:2*5=25 (км) - весь путь Ответ: 25 км В этой задаче 2/5 - часть целого пути.