Поезд отправляется в 19ч 35мин. дорога пассажира от дома до вакзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома, чтобы быть на вокзале за 15 мин.

Математика

Поезд отправляется в 19ч 35мин. дорога пассажира от дома до вакзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома, чтобы быть на вокзале за 15 мин.

Автор: Гость