Поезд отправляется в 19ч 35мин. дорога пассажира от дома до вакзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома, чтобы быть на вокзале за 15 мин.
Математика
Поезд отправляется в 19ч 35мин. дорога пассажира от дома до вакзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома, чтобы быть на вокзале за 15 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пассажиру нужно выйти из дома в 18ч35мин 19ч35мин-15мин=19ч20мин 19ч20мин-45мин=18ч35мин
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