Разделить слова на слоги: садовник, лиственный , столешница,подснежник

Русский язык
Разделить слова на слоги: садовник, лиственный , столешница,подснежник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са/дов/ник, лис/твен/ный, сто/леш/ни/ца, под/снеж/ник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3 задание,пожалуйста.
Ответить
Литература
Подготовьте устный пересказ "критиков"от лица Петьки.Постарайтесь при пересказе ??ередать характер взаимоотношений внука и деда,оценку Петькой конф...
Ответить
Русский язык
Произведи синтаксический разбор предложений. 1)Настаёт великое торжество весны! 2)Вы летите, птицы, несите на крыльях долгожданную весну.
Ответить
Математика
Составьте задачу по теме нахождение целого и целого по его части
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение :Чем мне нравится картина Г.Г Нисского " Февраль.Подмосковье."
Ответить