Разделить слова на слоги: садовник, лиственный , столешница,подснежник
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Разделить слова на слоги: садовник, лиственный , столешница,подснежник
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Са/дов/ник, лис/твен/ный, сто/леш/ни/ца, под/снеж/ник.
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