Здравствуйте! Мне нужно сделать 2 номера. Надеюсь вы поможете! №1305 (2) 2 часа+15 минут+30 минут+1 час 45 минут+12 минут=..... №1292 Пакет может выдержать не больше 4,7 килограмм груза.Можно ли положить в него: 1) 0,75 к...

Математика
Здравствуйте! Мне нужно сделать 2 номера. Надеюсь вы поможете! №1305 (2) 2 часа+15 минут+30 минут+1 час 45 минут+12 минут=..... №1292 Пакет может выдержать не больше 4,7 килограмм груза.Можно ли положить в него: 1) 0,75 килограмм конфет, 2,5 килограмм яблок и 1,8 килограмм колбасы? 2)0,67 килограмм мармелада, 2,13 килограмм груш и 1,5 килограмм колбасы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 120+15+30+60+45+12=282 в десятичных хз) 2)нет 3)можно
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