Здравствуйте! Мне нужно сделать 2 номера. Надеюсь вы поможете! №1305 (2) 2 часа+15 минут+30 минут+1 час 45 минут+12 минут=..... №1292 Пакет может выдержать не больше 4,7 килограмм груза.Можно ли положить в него: 1) 0,75 к...

Математика

Здравствуйте! Мне нужно сделать 2 номера. Надеюсь вы поможете! №1305 (2) 2 часа+15 минут+30 минут+1 час 45 минут+12 минут=..... №1292 Пакет может выдержать не больше 4,7 килограмм груза.Можно ли положить в него: 1) 0,75 килограмм конфет, 2,5 килограмм яблок и 1,8 килограмм колбасы? 2)0,67 килограмм мармелада, 2,13 килограмм груш и 1,5 килограмм колбасы?

Автор: Гость