Помогите решить срочно определите коэффициенты квадратного уравнения 2x²-5x+1=0

Алгебра
Помогите решить срочно определите коэффициенты квадратного уравнения 2x²-5x+1=0
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Ответ(ы):
Гость:
D=25-8=17 x1=(5+√17)/4 x2=(5-√17)/4
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