Где применяют оксид натрия.
Химия
Где применяют оксид натрия.
Ответ(ы):
Гость:
Оксид натрия применяется, в основном, в качестве реактива для различных синтезов, для изготовления гидроксида натрия и других веществ.
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