Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Биология

Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Автор: Гость