Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Биология
Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. легочное и кожное дыхание 2.второй круг кровообращения 3.3-ех камерное сердце 4. конечности изменились 5.появился шейный позвонок 6.появились слёзные железы и  веки, мигательная  перепонка
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