Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Биология
Сделай вывод. определи по внешнему и внутреннему строению, скелету лягушки признаки, с наземным образом жизни, укажи их. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ответ(ы):
Гость:
1. легочное и кожное дыхание 2.второй круг кровообращения 3.3-ех камерное сердце 4. конечности изменились 5.появился шейный позвонок 6.появились слёзные железы и веки, мигательная перепонка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Верны ли следующие суждения о видах смесей и препаратах бытовой химии? А.Смесь нефти и воды является неоднородной смесью. Б Препараты бытовой хим...
Русский язык
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПРИДАТОЧНОГО 1) Ветер налетел с той стороны, откуда мы его не ждали. 2) Пока не взошло солнце, дышать было легко. 3) Я побывал...