Верны ли следующие суждения о видах смесей и препаратах бытовой химии? А.Смесь нефти и воды является неоднородной смесью. Б Препараты бытовой химии безопасны для человека и животных.

Химия
Верны ли следующие суждения о видах смесей и препаратах бытовой химии? А.Смесь нефти и воды является неоднородной смесью. Б Препараты бытовой химии безопасны для человека и животных.
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Гость:
Утверждение А — верно. Утверждение Б — неверно.
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