Верны ли следующие суждения о видах смесей и препаратах бытовой химии? А.Смесь нефти и воды является неоднородной смесью. Б Препараты бытовой химии безопасны для человека и животных.

Химия

Верны ли следующие суждения о видах смесей и препаратах бытовой химии? А.Смесь нефти и воды является неоднородной смесью. Б Препараты бытовой химии безопасны для человека и животных.

Автор: Гость