Древнейший мотерик обеденивший все мотерики
География
Древнейший мотерик обеденивший все мотерики
Ответ(ы):
Гость:
Пангея, потом разбившаяся на Лавразию и Гондвану
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