Помогите решить все задачи на рисунке.

Гость: Гость:

4а-5b/(a-b)²=4(-1,5) -5(-2,2)/ -1,5-(-2,2)²=-6+11/0,49=5/0,49 Ответ:(Е) 3) у-2х=1 -у +7х=9 5х=10 х=2 у-4=1 у=5 2) там просто степени при умножение складывают, а при деление вычитают