Помогите решить все задачи на рисунке.

Алгебра
Помогите решить все задачи на рисунке.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4а-5b/(a-b)²=4(-1,5) -5(-2,2)/ -1,5-(-2,2)²=-6+11/0,49=5/0,49 Ответ:(Е) 3)  у-2х=1     -у +7х=9          5х=10          х=2  у-4=1 у=5 2) там просто степени при умножение складывают, а при деление вычитают
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