Овощи,на грядке,посадил,на каждой, потом.составить предложение.
Русский язык
Овощи,на грядке,посадил,на каждой, потом.составить предложение.
Ответ(ы):
Гость:
Посадил на каждой грядке овощи
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