Здравствуйте! Помогите перевести на английский: "А на этой фотографии вы можете видеть радостного и счастливого Васю. Его лицо излучает добродушие, этот солнечный, безоблачный взгляд как бы говорит: «Посмотри, как прекрасен мир...

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Здравствуйте! Помогите перевести на английский: "А на этой фотографии вы можете видеть радостного и счастливого Васю. Его лицо излучает добродушие, этот солнечный, безоблачный взгляд как бы говорит: «Посмотри, как прекрасен мир!» Спасибо!
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Автор: Гость
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Гость:
And in this photo you can see the happy happy Bob. His face radiates good humor, this Sunny, cloudless glance as if to say: "Look, what a wonderful world."
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