Здравствуйте! Помогите перевести на английский: "А на этой фотографии вы можете видеть радостного и счастливого Васю. Его лицо излучает добродушие, этот солнечный, безоблачный взгляд как бы говорит: «Посмотри, как прекрасен мир...

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Здравствуйте! Помогите перевести на английский: "А на этой фотографии вы можете видеть радостного и счастливого Васю. Его лицо излучает добродушие, этот солнечный, безоблачный взгляд как бы говорит: «Посмотри, как прекрасен мир!» Спасибо!

Автор: Гость