Здравствуйте помогите пожалуйста решить упражнения 174

Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста решить упражнения 174
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. грибы (какие?) белые. 2. лучи (какие?) первые, солнца (какого?) утреннего, землю (какую?) мокрую. 3.лето (какое?) жаркое. 4.туман (какой?) белый. 5.кувшинки (какие?) золотые. 6.весной (какой?) ранней.
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