Здравствуйте,помогите пожалуйста срочно написать!Придумайте свою интересную сказку.Озаглавьте ее.Употребите в ней количественные и собирательные числительные!
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Здравствуйте,помогите пожалуйста срочно написать!Придумайте свою интересную сказку.Озаглавьте ее.Употребите в ней количественные и собирательные числительные!
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