Собщение на тему первобытные люди

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В истории человечества есть два периода — первобытный и период существования сложно организованных, классовых обществ. Первый из них длился много сотен тысяч лет, второй — совсем недолго. В первобытное время человек стал человеком в полном смысле слова, возникла его культура. Коллективы людей были относительно небольшими и просто организованными, с примитивным бытом, поэтому они и называются первичными — первобытными. Сначала люди для того, чтобы добыть себе пищу, занимались собирательством и охотой, пользуясь каменными орудиями. Потом они начали сами выращивать нужные для себя растения, разводить домашних животных, строить жилища, создавать поселения. Люди в первобытных общинах были равными по своему положению, с одинаковыми правами и обязанностями, среди них не было богатых и бедных. Отношения между семьями и отдельными людьми определялись родственными связями, и нормой в этом обществе были помощь и взаимная поддержка.