К народам какой языковой группы относились славяне? Индоевропейской 3) романо-ге??манской Фино-угорской 4) арамейской

История
К народам какой языковой группы относились славяне? Индоевропейской 3) романо-ге??манской Фино-угорской 4) арамейской
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Автор: Гость
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Гость:
К индоевропейской. Там всякие русские, украинцы...
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