Здравствуйте, у меня дочь учит английский язык, я его не учила и не понимаю как ей помочь. Как правильно читать слова, т е лексика английского языка, сочетание букв. Кто может с этим помочь?

Английский язык

Здравствуйте, у меня дочь учит английский язык, я его не учила и не понимаю как ей помочь. Как правильно читать слова, т е лексика английского языка, сочетание букв. Кто может с этим помочь?

Автор: Гость