Здравствуйте, у меня дочь учит английский язык, я его не учила и не понимаю как ей помочь. Как правильно читать слова, т е лексика английского языка, сочетание букв. Кто может с этим помочь?
Английский язык
Здравствуйте, у меня дочь учит английский язык, я его не учила и не понимаю как ей помочь. Как правильно читать слова, т е лексика английского языка, сочетание букв. Кто может с этим помочь?
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