Земля кормит человека вчем смысль

Русский язык
Земля кормит человека вчем смысль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля нас кормит потому что: на земле растут разные овощи, фрукты и так далее. И тем самым она Нас кормит.
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