Земная кора - это ядро - это мантия - это

География
Земная кора - это ядро - это мантия - это
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Ответ(ы):
Гость:
Земнаая кора — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.Ниже коры находится мантия, которая отличается составом и физическими свойствами — она более плотная, содержит в основном тугоплавкие элементы. Мантия — часть  Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В  мантии находится большая часть вещества  Земли. Разделяет кору и мантию граница Мохоровичича, на которой происходит резкое увеличение скоростей сейсмических волн.Ядро Земли — центральная, наиболее глубокая часть планеты  Земля,  геосфера, находящаяся под  мантией Земли, предположительно, состоящая из  железо-никелевого сплава с примесью других  сидерофильных элементов. 

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