Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?
Математика
Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35+25=60 120*60100=72тонн 120-72=48тонн Ответ:48 тонн
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