Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?

Математика

Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?

Автор: Гость