Оля и Рома идут но встречу друг другу. Сейчас растояние между ними 800м. Оля идет со ??коростью 70 м/мин а Рома 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет ровно 350м?
Математика
Оля и Рома идут но встречу друг другу. Сейчас растояние между ними 800м. Оля идет со ??коростью 70 м/мин а Рома 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет ровно 350м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+80=150 скорость обоих 150*3=450 пройдут оба за три минуты 800-450=350 ответ через три минуты расстояние будет 350 м
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