Оля и Рома идут но встречу друг другу. Сейчас растояние между ними 800м. Оля идет со ??коростью 70 м/мин а Рома 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет ровно 350м?

Математика

Оля и Рома идут но встречу друг другу. Сейчас растояние между ними 800м. Оля идет со ??коростью 70 м/мин а Рома 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет ровно 350м?

Автор: Гость