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Жаксы созине кушейтпели шырай
Қазақ тiлi
Жаксы созине кушейтпели шырай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оте жаксы, жап-жаксы, аса жаксы. ☺
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