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Жанр русских народных песен-сказаний
Музыка
Жанр русских народных песен-сказаний
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Гость:
Былина, "старины"-рассказывали летописцы и Бояны
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