"жеңсік "деген не ? "жеміс-адамға жеңсік" қандай мағынаны береді? осы сөздің жұрнағын мен жалғауын кқрсетіңізші
Қазақ тiлi
"жеңсік "деген не ? "жеміс-адамға жеңсік" қандай мағынаны береді? осы сөздің жұрнағын мен жалғауын кқрсетіңізші
Ответ(ы):
Гость:
Жеңсік-яғни таңсық нәрсе,кқп желінбейтін,анда санда,сирек житінді айтамыз адамга дегенде -га жалгау
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