Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.
Физика
Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.
Ответ(ы):
Гость:
55 делится на свою сумму
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Геометрия
Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 120 гр, боковая сторона 2см. найдите радиус описанной окружности помогите пож.. срочно
Другие предметы