Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.

Физика
Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.
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Гость:
55 делится на свою сумму
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