Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.

Физика

Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.

Автор: Гость