Животные, которые выполняют действия на основе безусловных рефлексов

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Безусловный рефлекс - относительно постоянная, видоспецифическая, стереотипная, генетически закрепленная реакция организма или отдельных его частей на внутренние или внешние раздражители, осуществляемая при посредстве центральной нервной системы. Безусловный рефлекс формируется в постнатальном онтогенезе под влиянием и при взаимодействии с различными формами обучения. Термин "безусловный рефлекс" введен И. П. Павловым для обозначения рефлексов, безусловно возникающих при действии адекватных раздражителей на определенное рецептивное поле (например, отдергивание руки при уколе пальца). Безусловные рефлексы составляют основу низшей нервной деятельности, обеспечивающей приспособление организма к относительно постоянным и мало меняющимся факторам среды, и представляют собой продукт филогенетического опыта предшествующих поколений данного вида. Поэтому безусловный рефлекс - это видовой рефлекс. Однако непрерывно меняющаяся внешняя среда требует от организма индивидуальных адаптационных приспособлений, не предусмотренных генетическим опытом. Наследственно закрепленные безусловные рефлексы могут возникать, тормозиться и видоизменяться в ответ на самые разнообразные раздражения, с которыми сталкивается индивидуум. Таким путем ранее индифферентные для определенной деятельности раздражители приобретают качества биологически значимых сигналов. При этом образуются условные рефлексы, составляющие основу индивидуального опыта организма, названного И.П. Павловым высшей нервной деятельностью. Как наследственно закрепленная форма реагирования безусловные рефлексы выполняются на основе стабильных связей нервной системы. Любой безусловный рефлекс осуществляется с участием многих отделов центральной нервной системы, но в основном он связан с деятельностью низших ее этажей (спинной мозг, мозговой ствол и др.)- Важная роль в механизме безусловного рефлекса принадлежит обратной афферентации - информации о результатах и степени успешности совершенного действия. В сравнительно-физиологическом ряду животных наблюдается тенденция усложнения безусловных рефлексов от элементарных их проявлений у беспозвоночных животных (такие реакции называются таксисами) до весьма сложных форм генетически детерминированного поведения, к которым относят различные проявления инстинктов, или (по современной терминологии) комплексы фиксированных действий.